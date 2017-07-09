Экс-менеджер Ахметова запустил Днепровский меткомбинат ИСД

09.07.2017 08:58

Днепровский меткомбинат перезапускает производство после простоя, на предприятии - новый гендиректор.

Днепровский металлургический комбинат возобновит производство. Об этом заявил совладелец корпорации ИСД, в которую входит ДМК, Сергей Тарута, сообщает пресс-служба ДМК.

Также сообщается, что новым генеральным директором предприятия стал Александр Подкорытов, ранее возглавлявший Енакиевский металлургический комбинат, входящий в группу СКМ бизнесмена Рината Ахметова.

Вывод комбината из простоя начинается с 7 июля, с 10 июля будет восстановлено энергоснабжение всеми видами энергоресурсов, в том числе электроэнергией в нужном объеме и природным газом. Предположительно с 11 июля в на предприятие начнут поступать первые составы с сырьем.

В течение двух недель планируется подготовить к работе каупера доменного цеха и ввести в нормальный режим работы энергетическое оборудование комбината.

Производство на ДМК было остановлено 30 марта 2017 г.

Руководство ДМК заявляло, что для возобновления производства необходимо единоразовое финансовое вливание в $150 млн. Также руководство ДМК заявляло, что меткомбинат запустит производство только если сможет гарантированно обеспечить работу трех доменных печей.

ДМК является одним из крупнейших предприятий промышленного комплекса Украины с полным металлургическим циклом.

Контрольный пакет акций ИСД принадлежит пулу неизвестных российских инвесторов, которые приобрели предприятие за деньги ВЭБ, еще 49,9% акций контролируют Олег Мкртчан и Сергей Тарута.

Источник: biz.liga.net