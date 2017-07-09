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Экс-менеджер Ахметова запустил Днепровский меткомбинат ИСД
Днепровский меткомбинат перезапускает производство после простоя, на предприятии - новый гендиректор.
Днепровский металлургический комбинат возобновит производство. Об этом заявил совладелец корпорации ИСД, в которую входит ДМК, Сергей Тарута, сообщает пресс-служба ДМК.
Также сообщается, что новым генеральным директором предприятия стал Александр Подкорытов, ранее возглавлявший Енакиевский металлургический комбинат, входящий в группу СКМ бизнесмена Рината Ахметова.
Вывод комбината из простоя начинается с 7 июля, с 10 июля будет восстановлено энергоснабжение всеми видами энергоресурсов, в том числе электроэнергией в нужном объеме и природным газом. Предположительно с 11 июля в на предприятие начнут поступать первые составы с сырьем.
В течение двух недель планируется подготовить к работе каупера доменного цеха и ввести в нормальный режим работы энергетическое оборудование комбината.
Производство на ДМК было остановлено 30 марта 2017 г.
Руководство ДМК заявляло, что для возобновления производства необходимо единоразовое финансовое вливание в $150 млн. Также руководство ДМК заявляло, что меткомбинат запустит производство только если сможет гарантированно обеспечить работу трех доменных печей.
ДМК является одним из крупнейших предприятий промышленного комплекса Украины с полным металлургическим циклом.
Контрольный пакет акций ИСД принадлежит пулу неизвестных российских инвесторов, которые приобрели предприятие за деньги ВЭБ, еще 49,9% акций контролируют Олег Мкртчан и Сергей Тарута.
Источник: biz.liga.net
Теги: Донбасс, Ахметов , металлургия, Сергей Тарута
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