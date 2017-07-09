ОБСЕ приняла важное решение по оккупации Крыма Россией

09.07.2017 20:26

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла Минску декларацию, где заявляется о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины.

В документе содержится призыв к РФ отказаться от оккупации Крыма и вернуть полуостров Украине.

"[ПА ОБСЕ] настоятельно призывает Российскую Федерацию отказаться от временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, вывести российские оккупационные силы с временно оккупированных Автономной республики Крым и города Севастополя и вернуть их под контроль правительства Украины", - отмечается в декларации.

Также в тексте присутствует формулировка "отдельные районы Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем российских гибридных сил".

"[ПА ОБСЕ] настоятельно призывает Российскую Федерацию прекратить спонсирование террористической деятельности в Украине за счет перемещения боевиков, денег и оружия через неподконтрольный правительству участок украинско-российской границы и прекратить в любой форме поддерживать незаконные вооруженные формирования в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, которые совершают террористические акты в Украине", - говорится в документе.

Глава украинской делегации Артур Герасимов заявил, что теперь этот документ будет направлен в МИД всех стран ОБСЕ и будет учитываться в официальных решениях.

Делегация РФ выступила категорически против указанной части Минской декларации ОБСЕ, назвав ее антироссийской. Российская сторона пыталась отклонить часть документа о восстановлении суверенитета Украины, но руководство ПА ОБСЕ не приняло запрос, поскольку, согласно процедуре, его нужно было подавать раньше.

Источник: apostrophe.ua