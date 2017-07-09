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ПА ОБСЄ прийняла Мінську декларацію
ПА ОБСЄ на заключному засіданні 26-ї літньої сесії в білоруській столиці прийняла Мінську декларацію.
Про це повідомляє БЕЛТА.
“В основу Мінської декларації лягли резолюції, прийняті за підсумками дискусій. У документі сформульовано рекомендації для національних урядів, парламентів і міжнародного співтовариства щодо реагування на актуальні виклики та загрози, що постають перед ним, ", - йдеться у повідомленні.
Так, зокрема, за повідомленням агентства "Інтерфакс-Захід", парламентська асамблея ОБСЄ прийняла запропоновану українською делегацією резолюцію "Відновлення суверенітету і територіальної цілісності України".
Росія виступила категорично проти прийняття даної резолюції, однак документ був прийнятий.
У резолюції "Відновлення суверенітету і територіальної цілісності України ПА ОБСЄ заявляє про свою "повну повагу до суверенітету, незалежності, єдності і територіальної цілісності України в межах її визнаних міжнародним співтовариством кордонів, які включають Автономну Республіку Крим та місто Севастополь".
Також в документі ПА ОБСЄ заявляє про "засудження тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією і триваючої гібридної агресії Росії проти України в Донбасі".
Крім того, в резолюції ПА ОБСЄ "закликає Російську Федерацію припинити спонсорування терористичної діяльності в Україні допомогою припливу бойовиків, грошових коштів і зброї через непідконтрольна уряду ділянку українсько-російського державного кордону і перестати надавати будь-яку підтримку незаконним збройним формуванням в окремих районах Донецької і Луганської областей України, які вчиняють терористичні акти в Україні".
У документі також міститься заклик до Російської Федерації "забезпечити виведення своїх збройних формувань, військової техніки та найманців з території окремих районів Донецької та Луганської областей України під наглядом ОБСЄ, а також роззброєння всіх незаконних збройних формувань".
Источник: ukrinform.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, резолюция
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