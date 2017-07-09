Порошенко и Путин не готовы к диалогу на предстоящей встрече «нормандской четверки» - политолог

09.07.2017 20:48

На сегодняшний день нет смысла в проведении саммита лидеров "нормандской четверки", поскольку стороны навряд ли готовы к конструктивному диалогу.

Такое мнение в комментарии ГолосUA высказал директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов.

"Это болтовня. Климкин (министр иностранных дел Павел Климкин - ред.) сказал, когда будет прекращение огня на Донбассе тогда и будет саммит, когда "нормандская четверка" урегулирует вопросы безопасности. Какой смысл встречаться? Пока (президент РФ Владимир) Путин не решит, что ему это уже не нужно, он не остановится…Теоретически встретиться они могут, но чтобы встретиться с Порошенко на саммите "нормандской четверки"… Путин не поедет, он его держит ниже плинтуса. А с Макроном(президентом Франции Эммануелем Макроном - ред.) и Меркель (канцлером Германии Ангелой Меркель-ред.) он и так недавно встречался… И Макрон, и Порошенко просто надувают щеки" , - заявил Толстов.

Комментируя заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона по итогам встречи с Президентом Украины Петром Порошенко относительно необходимости проведения реформ, Сергей Толстов отметил, что "переводя на русский язык, даром никто содержать не будет". Он также отметил, что США пока лишь обозначили интерес к решению конфликта на Донбассе.

Отметим, Президент Украины Петр Порошенко допускает до конца лета проведение встречи лидеров "нормандской четверки". Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. По словам главы украинского государства, в июле в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями состоится телефонный разговор между лидерами "нормандской четверки".

"Я не исключаю, что по итогам разговора будет достигнута договоренность о проведении саммита", - заявил Порошенко. Он предположил, что такая встреча состоится до конца лета текущего года.

Напомним, 9 июля состоялась встреча Президента Украины Петра Порошенко и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. По итогам ее, Порошенко допустил проведения саммита «нормандской четверки» до конца лета. В свою очередь, Рекс Тиллерсон акцентировал внимание на необходимости проведения реформ и констатировал разочарованность реализацией Минских договоренностей.

Источник: ru.golos.ua