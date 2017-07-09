Порошенко назвал пять условий, которые должна выполнить Москва для урегулирования ситуации на Донбассе

09.07.2017 17:25

После встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном президент Петр Порошенко. Об этом он сказал во время брифинга.

По его словам, в сегодняшнем визите Украина видит мощный сигнал поддержки украинского государства.

"Если Москва в очередной раз не хочет потерять шанс, ей следует присоединиться к логике, которой придерживаются все остальные члены Нормандского формата.

Первое - это надежное и устойчивое прекращение огня.

Второе - это вывод всех оккупационных войск с украинской территории.

Третье - это прекращение запугивания международных наблюдателей...

Четвертое - обеспечить надежный контроль международных сил неконтролированного участка украино-российской границы и линии столкновения.

Пятое - освобождение всех заложников, которые находятся на оккупированной территории и в Российской Федерации", - сказал президент.

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко встретил на крыльце Администрации Президента в Киеве Госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который приехал в Украину с первым официальным визитом.

Петр Порошенко на брифинге после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что рад назначению нового спецпредставителя США по Украине.

Источник: strana.ua