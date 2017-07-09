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РАДНИК АВАКОВА КИВА ОЧОЛИВ ВІДОМУ ПАРТІЮ

09.07.2017 09:21
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РАДНИК АВАКОВА КИВА ОЧОЛИВ ВІДОМУ ПАРТІЮ

Радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Ілля Кива стверджує, що він став головою Соціалістичної партії України.

Відповідне відеозвернення він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

"Я прийняв рiшення очолити Соціалістичну партію України. Це одна з найбільш відомих українських партій з найдовшою партійною історією. Відповідне рішення було щойно ухвалене на з'їзді партії. Чому я роблю цей крок? Я впевнений, що саме політичними засобами можна вдосконалювати й реформувати державний апарат, полегшувати життя трудящих, відновлювати соціальну справедливість, подолати владу олігархів, укріпити обороноздатність нашої Батьківщини", - сказав Кива

Источник: tsn.ua



Теги: Украина, Донбасс, партия, министр
 
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