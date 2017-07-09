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Трамп исключил отмену санкций против РФ до решения проблем Украины и Сирии
Трамп отметил, что не обсуждал с Путиным антироссийские санкции Соединенные Штаты Америки не отменят санкции против России до решения проблем Украины и Сирии. Соответствующая запись размещена на странице президента США Дональда Трампа в Twitter.
"Санкции не обсуждались на моей встрече с президентом Путиным. Ничего не будет сделано, пока не будут решены проблемы Украины и Сирии", - отметил Трамп.
Напомним, ранее государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в ходе визита в Украину подтвердил сохранение санкций против РФ до выполнения минских соглашений. "Санкции против России будут оставаться в силе, пока Россия не выполнит все условия", - заявил Тиллерсон.
В то же время президент Украины Петр Порошенко уточнил, что США сохранят санкции против России до полной деоккупации Украины. "Пока не будет освобождена украинская территория, речи о снятии санкций вестись не будет", - отметил он и подчеркнул, что санкции против России, прежде всего, связаны с обеспечением мира в Украине.
Источник: rbc.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Дональд Трамп
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