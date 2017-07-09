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В Кабмине прокомментировали тотальный запрет на въезд российским артистам в Украину
Кириленко готовит изменения в закон, чтобы не допустить выступлений российских звезд, гастролировавших в Крыму или публично поддерживающих агрессию РФ Проверку артистов из России, которые хотят выступить в Украине, необходимо закрепить законодательно.
Об этом в интервью "Крым.Реалии" заявил вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко. Он прокомментировал возможность тотального запрета на въезд в Украину для российских исполнителей, поддерживающих военную агрессию РФ или выступавших в аннексированном Крыму.
"Во время российской вооруженной агрессии можно применить и тотальный запрет. Но этим мы можем навредить крайне немногочисленной группе российских музыкантов и исполнителей, которые критикуют политику Путина и поддерживают борьбу Украины. Таких исполнителей очень мало, но они есть", - заявил Кириленко. По его словам, чтобы не допустить у нас выступлений артистов, нарушивших законы Украины, необходимо инициировать изменения в закон о гастрольных мероприятиях.
"Я эти изменения уже готовлю. Они должны заключаться в том, чтобы организаторы гастрольных мероприятий могли предупреждать пограничников, СБУ, другие ответственные органы и учреждения о своем намерении пригласить музыкантов, исполнителей из Российской Федерации, скажем, за месяц до фестиваля или события, которое они планируют.
10 дней должна проверяться информация о нарушении или не нарушении такими российскими исполнителями украинского законодательства и в части Крыма, и в части поддержки агрессии на Донбассе, и так далее. Если с этим все нормально ‒ пожалуйста, получите разрешение на въезд, пойте. Если с этим не нормально, а так будет в большем количестве случаев, пусть такие исполнители поют для своих поклонников в России. У нас своих более чем достаточно", - завершил он. Кстати, российскую группу пустили на концерт в Киеве, несмотря на гастроли в Крыму.
Источник: styler.rbc.ua
Теги: Россия, Донбасс, Крым, артисты
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