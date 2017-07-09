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В Украине останавливают выдачу разрешений на международные перевозки
Из-за угрозы кибератак в воскресенье, 9 июля, «Укртрансбезопасность» не будет выдавать некоторые документы.
Государственная служба Украины по безопасности на транспорте с сегодняшнего дня прекращает выдачу разрешений для международных перевозок из-за высокого уровня киберопасности в стране. Об этом сообщается на сайте службы.
“В связи с высоким уровнем киберопасности в Украине и для минимализации угрозы киберинцидентов, выдача разрешений для международных перевозок на всех пунктах выдачи разрешений прекратится 9 июля 2017 года. О времени начала выдачи разрешений 10 июля 2017 будет сообщено дополнительно на нашем сайте. Просим учесть эту новость при планировании перевозок”, — говорится в сообщении.
В то же время, в сообщении не уточняется, с чем связано прекращение выдачи разрешений именно с 9 июля.
В «Укртрансбезопасности» попросили перевозчиков учесть это при планировании своей деятельности и принесли извинения за причиненные неудобства.
Как известно, 27 июня компьютерные сети ряда украинских предприятий и учреждений подверглись масштабной кибератаке, по приблизительным подсчетам, выведено из строя до 10% персональных, правительственных и корпоративных компьютеров. Хакерские атаки осуществлялись с помощью вируса Petya.
Источник: hyser.com.ua
Теги: Донбасс, вирус, кибератака, перевозки
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