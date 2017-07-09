В водоеме Покровского района произошел массовый мор рыбы

09.07.2017 08:13

В водоеме №4, который находится в селе Перше Травня Покровского района, случился мор рыбы.

По мнению сельчан, причиной произошедшего стали стоки, слитые в пруд хозяевами местного кафе, которые являются арендаторами водоема.

«Владельцы разводят овец и нутрий, – рассказывает местный житель Виктор. – Вполне вероятно, что следы жизнедеятельности животных просто выбрасываются в ставок. Также мы думаем, что стоки кафе сливаются сюда же. Возле них там не воняет, а на другом берегу ставка нечем дышать, даже рыба всплыла».

По словам першотравневого сельского головы Виктории Черниковой, водоем находится в государственной собственности и сдается в аренду с 2004 года, а нынешние хозяева своевременно вносят арендную плату. При этом они используют водный объект как рекреационную зону для посетителей своего же кафе.

«Это кафе – наша семейная мечта, и мы заинтересованы в том, здесь было чисто и уютно, а посетители могли отдохнуть у водоема, покататься на катамаранах, – говорит арендатор ставка и совладелица кафе Людмила Хобта. – Сливать стоки в ставок, чем делать его непригодным для отдыха, на нашем месте было бы абсурдом. Очевидно, причина произошедшего – наш конфликт с местными жителями. При заключении договора аренды председатель сельсовета сразу же внесла пункт о том, что жители имеют право бесплатно вылавливать рыбу удочкой. Но люди ставят электроудочки, которыми глушат рыбу, и 100-метровые сети, в которых запутываются утята. Причем делают они это даже в период жары и нереста. На все наши замечания отвечают, что здесь ловили рыбу их деды и отцы, и они будут ловить, а мы им не указ».

Источник: girnyk.dn.ua