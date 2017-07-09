Взрыв в Киеве: Спасатели сообщают о второй жертве

09.07.2017 08:34

Пострадали 7 человек, среди них ребенок 14-лет.

В результате взрыва в многоквартирном доме по улице Голосеевской в Киеве погибли два человека, семеро пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Личность второго погибшего устанавливается.

"Пострадали 7 человек, 3 человека от госпитализации отказались другие, 3-е с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу, среди которых один ребенок 14-ти лет. Два человека погибли, женщина 1972 года рождения и мужчина, анкетные данные которого сейчас устанавливаются", - сказано в сообщении.

В ГСЧС добавили, что работники общества Красного Креста организовали для жителей дома и спасателей круглосуточное питание.

Причины происшествия выясняются.

Источник: news.liga.net