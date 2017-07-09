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За что могут отказать в субсидии: полный перечень "нарушений"
В Украине по итогам этого года, как подсчитали в Минсоцполитики, девять из 12 миллионов украинских семей будут получать субсидии. В конце прошлого года на программу субсиди-2017 выделили 47 миллиардов гривен, однако уже в мае стало понятно, что денег не хватает. В прошлом месяце бюджет увеличили до 61 миллиарда.
Как заявляет замглавы парламентского комитета по вопросам ЖКХ Алена Бабак, расходы на коммунальную скидку в этом году могут и вовсе достичь 100 миллиардов гривен. Один из способов снизить расходы – ужесточить требования к субсидиантам. К примеру, в апреле правительство приняло постановление, согласно которому субсидия не будет продлеваться украинцам с долгами за коммуналку. Сайт "Сегодня" собрал перечень "нарушений", за которые могут лишить субсидии.
Крупная покупка
Как узнают: в Минфине отдел верификации сверяет информацию из разных реестров, имеют доступ к банковским счетам
Легче всего обнаружить покупку участка земли или машины, эта информация отображается в государственных реестрах. Но если, к примеру, приобрести дорогой телефон за наличку, такая покупка может остаться незамеченной.
В постановлении Кабмина уточняют, что к покупкам относятся: приобретение земельного участка, квартиры или дома, машины, строительных материалов, расходы на ремонт жилья или транспорта.
Скрыли дополнительный доход, например, от сдачи квартиры в аренду
Как узнают: Минсоцполитики предлагает расширить полномочия социальных инспекторов. Если по итогам исследования материального положения семьи окажется, что в квартире живет другая семья
Как говорится в правительственном постановлении, речь идет о всех незадекларированных доходах. Правда, в Минфине сайту "Сегодня" сказали, что ловить "за руки" бабушек, которые продают собственноручно выращенные овощи, не будут.
Есть задолженность за коммуналку как минимум за два месяца
Как узнают: информация о задолженности отображается на индивидуальных счетах домохозяйств
В этом году субсидии не продлили украинцам, которые накопили долги по коммуналке. Если есть долг, субсидию оформить можно только в том случае, если раньше ее не получали.
Дохода семьи достаточно, чтобы самому платить за коммуналку
Как узнают: информацию о доходах органы соцзащиты получают из налоговой службы, Пенсионного фонда и других ведомств
Субсидии на неотопительный сезон рассчитывают с учетом дохода, полученного с апреля 2016-го по март 2017-го. Если в этом году, например из-за роста минималки, значительно вырос доход, в субсидии могут отказать. Для каждой семьи размер субсидии считают индивидуально.
Источник: facenews.ua
Теги: Донбасс, субсидия, отказ, нарушения
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