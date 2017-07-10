2 МЛН ТОНН УГЛЯ ДОСРОЧНО. НОВЫЙ ТРУДОВОЙ РУБЕЖ ДОБРОПОЛЬСКОЙ ЦОФ

10.07.2017 17:20

ДТЭК Добропольская ЦОФ в очередной раз подтверждает звание высокоэффективного предприятия. Только в марте 2017 года коллективом фабрики был досрочно переработан 1 млн тонн угля и вот преодолен новый трудовой рубеж - на 8 дней раньше установленного срока переработан второй миллион тонн рядового угля.

Перевыполнение плана - главный аргумент эффективности работы коллектива Добропольской ЦОФ. Наращивание мощности предприятия и производственные успехи - это залог слаженной работы коллектива, грамотного управления, а также реализации инвестиционной программы: в 2017 году запланировано освоить 217 млн грн. Достигнутый успех – достойный подарок к 65-летнему юбилею Добропольской ЦОФ.

Надежда Судак, генеральный директор ЦОФ Добропольская:

«Коллектив мобилизовал все свои производственные, технические и человеческие ресурсы, чтобы встретить достойно 65-летие предприятия и устремлён к новым трудовым свершениям. Данный результат является серьёзным достижением и вкладом в формирование фундамента новых профессиональных побед».

Справка

ДТЭК Энерго – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре энергетического холдинга ДТЭК. И. о. генерального директора ДТЭК Энерго –Дмитрий Сахарук.

В портфель активов в угледобыче, тепловой энергетике и дистрибуции входят 17 шахт и 5 углеобогатительных фабрик, 9 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью свыше 17 ГВт, 4 предприятия по дистрибуции электроэнергии, которые обслуживают 3,3 млн бытовых потребителей и 82,5 тыс. предприятий.

ДТЭК – крупнейший энергетический холдинг Украины с активами в добыче угля, генерации и дистрибуции электроэнергии, альтернативной энергетике и добыче природного газа. Численность сотрудников ДТЭК - 75 тысяч человек. Генеральный директор ДТЭК – Максим Тимченко.

Отпуск электроэнергии генерирующими предприятиями ДТЭК в 2016 году составил 40,1 млрд кВт∙ч, из которых 608 млн кВт∙ч обеспечила ВЭС, передача электроэнергии по сетям – 45,8 млрд кВт∙ч, добыча угля – 31,2 млн тонн, добыча природного газа – 1,6 млрд куб. м.

Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), акционером которой является Ринат Ахметов.

Дополнительная информация о компании: http://www.dtek.com.

Во всех городах деятельности своих предприятий ДТЭК реализует проекты социального партнерства. Подробнее об этом – http://spp-dtek.com.ua.

Источник: http://zi.dn.ua