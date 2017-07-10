Замовити біометричний закордонний паспорт можуть громадяни України та представники бізнесу, записавшись до підрозділу Державної міграційної служби через iGov, або особисто подавши заяву до ДМС.

Авторизуватися на iGov для отримання послуги можна наступними способами:

Використовуючи дані ID-карти з нового паспорту;

Використавши свій обліковий запис в одному з банків (ПриватБанк, А-Банк, Банк Південний, Ощадбанк та Конкорд);

За допомогою електронно-цифрового підпису.

При оформленні через iGov ви отримаєте перелік необхідних документів, реквізити для сплати необхідних платежів та зразки заяв.

Останні можна роздрукувати та заповнити перед візитом до ДМС.

Які документи потрібні

Особи, яким виповнилося 16 років, подаватимуть усі необхідні документи самостійно. З собою потрібно мати наступне:

Оригінал та копію паспорта громадянина України або документу, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

Оригінал та копію довідки про отримання індивідуального податкового номеру (ІПН);

Квитанцію про сплату необхідних платежів з відміткою банку або ж оригінал і копію документа про звільнення від таких платежів;

За наявності також потрібен паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Інтернет-портал iGov дає українцям можливість замовити державні послуги онлайн.

Скільки та де оформляють

Наразі записатися у чергу для подачі документів для отримання закордонного паспорту можна у Запорізькій, Львівській, Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській, Харківській областях та у Києві.

Заяви про видачу закордонного паспорту розглядаються:

20 робочих днів у звичайному режимі;

При терміновому оформленні – 7 робочих днів;

Якщо поїздка пов’язана із терміновим лікуванням, супроводом тяжко хворого чи смертю родича, який проживав за кордоном – 3 робочі дні;

При виїзді для постійного проживання – 3 місяці;

При виїзді для постійного проживання усиновленої іноземцями дитини – 10 робочих днів.



Стан оформлення паспорту можна дізнатися на сайті ДМС України.

На скільки видається закордонний паспорт та скільки коштує

Дія біометричного закордонного паспорту для дітей до 16 років – 4 роки. Для осіб старше – 10 років.

Його вартість оформлення – 557,32 гривень за 20 робочих днів. За 7 днів – 810,32 гривень.

Електронну чергу можна займати тільки для однієї людини.

До слова, за допомогою iGov закордонний паспорт оформили майже 43 тисячі людей, при чому більшість з них – в Дніпропетровській області.