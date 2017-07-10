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Богатый урожай: как сильно подорожает хлеб
Хлебобулочные изделия в Украине в этом году серьезно снова подорожают
Как отмечает 0432.ua, в этом году в стране ожидается хороший урожай зерновых, что впрочем не приведет к снижению цены на хлеб, а напротив – он подорожает втрое.
Это обусловлено тем, что цена на продукт, который «всему голова», зависит от сырья, оплаты электроэнергии, газа, заработной платы работников и налогов.
«Поэтому Украина уверенно шагает к европейским ценам. После повышения тарифов 1 кг черного хлеба будет стоить 21 грн, а социальный около 12 грн», — пишет издание.
Как сообщала Politeka, украинское правительство с наступлением июля приготовило украинцам немало экономических сюрпризов.
Так, с 1 июля окончательно в «свободный полет» ушли цены на соцпродукты, в связи с отменой госрегулирования на эти товары.
В частности, с этого месяца правительство прекращает контролировать цены на такие продукты, как хлеб, мука, макароны, крупы, сахар, мясо, вареные колбасы, молочные продукты, растительное масло, яйца, и детское питание.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на 0432.ua
Теги: Украина, Донбасс, подорожание, хлеб, урожай
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