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Цена на газ: что ждет украинцев зимой
Цена на «голубое топливо» для украинцев в нынешнем отопительном сезоне не изменится
Об этом заявил заместитель министра энергетики и угольной промышленноси Игорь Прокопив в ходе пресс-конференции.
«Мой прогноз, что цена на газ для населения в нынешнем отопительном сезоне не изменится. Предпосылок для этого я не вижу», — отметил он.
Напомним, по словам народного депутата от фракции Самопомич» Алены Бабак, в этот отопительный сезон правительство должно отказаться от корректировки тарифов на газ, потому что очередное повышение тарифов неизбежно приведет к уничтожению остатков среднего класса, который должен содержать себя и субсидиантив, количество которых в отдельных областях превысила 60%.
Как ранее писала Politeka, НКРЭКУ повысила для ПАО «Киевэнерго» тариф на поставку горячей воды, снизив при этом тариф на отопление.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на 112 Украина
Теги: Украина, Донбасс, цена, зима, газ
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