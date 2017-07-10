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Медреформа в действии: ровенских медиков пересадили на велосипеды

10.07.2017 08:35
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Медреформа в действии: ровенских медиков пересадили на велосипеды

Работникам Фельдшерско-акушерских пунктов района Ровно выдали 37 новых велосипедов

Двухколесных коней, которые больше подходят для городских условий и не для зимы, медикам купили за счет средств районного бюджета.

Правда на все ФАПы в этом районе велосипедов не хватит, поскольку их несколько больше – 45. Хотя местные власти считают, что после «новеньких велосипедов» можно заняться «улучшением условий работы в самих медицинских учреждениях».

«Сейчас у нас происходит медицинская реформа, в которой ключевыми должны стать изменения в первичном звене медицинской помощи. Мы работаем над тем, чтобы каждый житель района мог получить качественные медицинские услуги, а работники здравоохранения могли работать в комфортных условиях», — сказал председатель Ровенской РГА Владимир Пилипчук.

При этом Белокриницкий сельсовет купил автомобиль в тех же целях – обслуживать 7 тыс. пациентов.

«Велосипеды - это конечно хорошо, но наша задача, чтобы такие автомобили вскоре появились в каждой громаде», — заметил Пилипчук.

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: Украина, Донбасс, реформа, велосипед, медицина
 
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