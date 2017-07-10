На саммите G20 обсудили ситуацию на востоке Украины

10.07.2017 10:30

Как посмотрел, поддержал за локоть, панибратски похлопал по плечу – в первые часы поле начала саммита большой двадцатки какие-либо выводы о главных встречах G-20 могли делать разве что физиогномисты и эксперты по языку жестов

События, с которого мы начинаем нашу программу, очень ждали. И здесь в Киеве, и в Москве. Не сосчитать прогнозов и предсказаний о том, как пройдет на саммите большой двадцатки встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Договорятся ли? И о чем? Встреча была. И даже продлилась дольше положенного. Но сколько правды в заявлениях Кремля о якобы конструктивном диалоге? Или говорили долго – потому, что договориться не могли? И главное – каковы теперь позиции Америки и Европы по войне на востоке Украины?

Как посмотрел, поддержал за локоть, панибратски похлопал по плечу – в первые часы поле начала саммита большой двадцатки какие-либо выводы о главных встречах G-20 могли делать разве что физиогномисты и эксперты по языку жестов. Да и то, когда главные переговорщики оказывались на виду, ведь сама встреча Трампа и Путина проходила за закрытыми дверями.

Российские СМИ встречу, запланированную на 30 минут, а продлившуюся более двух часов, преподносят чуть ли как дипломатическую победу России, наивысшее достижение на геополитической арене за последнее время. Дескать, ничего себе: из-за затянувшегося общения сорвалась встреча Дональда Трампа с японским премьером, и даже первая леди Америки, которую подсылали разведать обстановку, никак не повлияла и не смогла поторопить супруга и его собеседника.

Об украинском перемирии, по крайней мере, официальных заявлений ни от Путина, ни от Трампа, не было. При этом абсолютно четкий месседж касательно Украины прозвучал от главы Белого дома днем ранее, во время его визита в Варшаву.

Первый визит в Польшу, буквально за день до саммита G-20, а соответственно, и до встречи с Владимиром Путиным – вряд ли эта поездка была случайной.

"Администрация Трампа показала, что этот регион, Восточная Европа, для них крайне важен. Во-вторых, это договор о размещении в Польше очередных систем "Пэтриот", то есть усиление обороноспособности Польши, и в-третьих, это был разговор и с лидерами других стран по большому кругу вопросов, в том числе и по российско-украинскому конфликту", – отметил Михаил Пашков, содиректор программ внешней политики и международной безопасности "Центра Разумкова".

Что именно обговаривали по Украине Трапм с Путиным – пока полностью неясно. Но сегодня в своем Твиттере американский президент опубликовал недвузначный месседж.

Санкции не обсуждались на моей встрече с президентом Путиным. Но никаких изменений не будет, пока не решатся украинские и сирийские проблемы.

"Не надо драматизировать, что без Украины там кто-то что-то может обсуждать . Потому что если это касается европейских лидеров, то речь будет идти об озвучивании позиции, которая на сегодня согласована между Украиной и Европой", – говорит Олеся Яхно, кандидат политических наук, политолог.

Как подтверждение этому: сразу по окончании саммита Ангела Меркель сообщила, что звонила президенту Порошенко. Канцлер отметила, что сделала это для того, чтобы не было впечатления, что что-то решается в отсутствие Украины.

А обсуждали украинский вопрос втроем: Меркель, Макрон, Путин. Тут уже обошлось без шлейфа таинственности: у немецкого канцлера и нового президента Франции Эммануеля Макрона совершенно четкая позиция по Украине.

На Макрона, особенно в рамках нормандского формата, у нас особые надежды. Как молодой политик, не связанный какими-либо давнишними отношениями ни с российской, ни с какой-либо другой дипломатией, он может себе позволить и, собственно, позволяет называть вещи своими именами.

Плюс к этому, анализируя декабрьскую встречу нормандской четверки, когда президентом Франции был еще Франсуа Оланд, новый президент, Макрон, высказал убежденность, что от слов нужно переходить к действиям. Тем не менее повода расслабиться у нас пока нет. На итоговой пресс-конференции после саммита G 20 президент Путин обвинил Украину в русофобии.

К счастью в реальных мотивах украинской политики Запад может убедится не со слов Путина.

Определенные надежды в Киеве питают в связи с назначением спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера, который сегодня прибыл в Украину вместе с шефом – госсекретарем Рексом Тиллерсоном. У Волкера – репутация "ястреба" даже среди республиканцев.

Американцы хоть и не являются стороной переговоров между Украиной и Россией, но влиять на реакцию Минских соглашений могут. Какой-либо альтернативы этому формату переговоров пока нет

Кстати, в разгар саммита большой двадцатки американский Конгресс выступил с предложением ввести новые санкции против России. На этот раз – из-за нарушения договора о контроле над вооружениями. А буквально сегодня парламентская ассамблея ПАСЕ одобрила резолюцию по Украине, в которой едва ли не впервые на таком высоком уровне звучат слова "окупация" и "гибридная агрессия". В документе четко заявлено , далее цитата: об "осуждении временной оккупации Автономной республики Крым и Севастополя Российской Федерацией и гибридной агрессии России против Украины на Донбассе".

Станет ли это, наконец, сигналом для России, что шутки шутить с ней никто не намерен, и агрессию на Донбассе придется сворачивать...

Источник: http://www.segodnya.ua