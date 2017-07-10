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Неизвестные повредили в Хрустальном трансформатор, оставив без света 6 тысяч абонентов

10.07.2017 17:35
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Энергетики планируют к вечеру 11 июля восстановить трансформатор в Хрустальном (Красном Луче), поврежденный неизвестными лицами, пишут сепаратистские СМИ.
Так, в пятницу, 7 июня, неизвестные повредили трансформатор, из-за чего без электроснабжения остались 6 тысяч абонентов. 
"На текущий момент на этом трансформаторе ведутся аварийно-восстановительные работы, потому что там сложная немного ситуация. Но все потребители находятся с электричеством", - заявили в "министерстве" топлива, энергетики и угольной промышленности "ЛНР".
Источник: http://www.ostro.org 


Теги: Донбасс, свет, Луганская область, трансформатор
 
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