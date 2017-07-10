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Отмена депутатской неприкосновенности: раскрыты опасные последствия
Стало известно, к чему может привести отмена депутатской неприкосновенности
Свое мнение по этому поводу выразил украинский журналист Александр Дубинский.
По его мнению, таким образом, президент Украины Петр Порошенко лишит народных депутатов самостоятельности.
«Внезапно Порошенко захотелось ее отменить и внести изменение в Конституцию, а генпрокурор господин Луценко – его кум – резко обратился к парламенту с массированными «поданнями» на снятие неприкосновенности. Три года они занимались всем, чем хотели, и вдруг в середине 2017 года, власть побежала требовать отмены неприкосновенности», – заявил Дубинский.
Кроме того, по мнению журналиста, отмена депутатской неприкосновенности является очень опасной инициативой, поскольку ее реализация позволит Порошенко контролировать народных депутатов и добиваться от них принятия необходимых решений.
Он напомнил, что в настоящее время, «неприкосновенность депутата – это одна из гарантий того, что ты можешь как депутат критиковать власть, обращаться с запросами и добиваться каких-то решений». А отмена этой возможности приведет к тому, что нардепы станут «карманными» и станут голосовать по указу сверху.
Как уже сообщала Politeka, глава САП Назар Холодницкий сообщил о внесении на следующей неделе еще одного представления на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата по обвинению в коррупции.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, отмена, депутатская неприкосновенность, Верховная Рада
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