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Раскрыт коварный план Кремля касательно Крыма
Оккупированный Крым могут заселить тысячами переселенцев из РФ
Такие выводы сделали журналисты после того, как пресс-служба так называемых российских законодательных собраний Севастополя прокомментировала новый генеральный план Севастополя.
В частности, Сергей Аксенов как член согласительной комиссии по внесению изменений в российский генеральный план Севастополя сделал следующее заявление:
«Разработчики проекта генплана сделали неправильный акцент на концепцию мощного роста населения города. Мы такую позицию не разделяем».
По мнению журналистов, это означает, что такая концепция была и есть, и разработчики проекта генплана — московские архитекторы — ее не нафантазировали, а получили от российской администрации Севастополя.
При этом они убеждены, что «мощный рост населения города» может произойти исключительно за счет притока мигрантов из России, которые последнее время чрезвычайно активно скупают жилье на оккупированных территориях.
Как уже сообщала Politeka, у жителя Севастополя Ленура Усманова, получившего медаль Минобороны РФ «За возвращение Крыма», отобрали 20 соток земли, выданных при украинском правительстве.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Крым.Реалии»
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, Кремль, план
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