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Реформа образования в Украине: главные изменения
На этой неделе Верховная Рада должна принять ряд законов, которые заложат новые основы образования в Украине
Отметим, что еще в октябре 2016 года народные депутаты проголосовали в первом чтении за проект закона «Об образовании».
Самое главное изменение в украинском образовании это введение 12-летней системы обучения. Так, первые четыре года дети учатся в начальной школе. После пять лет они будут получать базовое среднее образование. И последние три года ученики проведут в профильной средней школе.
Добавим, что переход из начальной в базовую среднюю и из базовой средней в профильную среднюю школу будет проводиться по итогам ВНО.
Первые две школы дают базовые знания и учат детей поведению в обществе. В профильной школе будут уже целенаправленно готовить для обучения в вузах.
«Время – важнейший ресурс. В 10-11 классе дети уже должны понимать, какой дальнейший путь они выберут, и начинать готовиться к поступлению в высшее учебное заведение», – рассказывал замминистра образования и науки Павел Хобзей.
И хотя время учебы продлили, но на детей нагрузка снизится. Министерство намерено убрать часть инвариантных, то есть обязательных, предметов. Так из 22 их останется всего девять. Чиновники объясняют, что в среднем нагрузка на ребенка идет 33 часа в неделю, то есть на изучение одного предмета в среднем выделяется 1,5 часа. В Минобразовании утверждают, что основательно выучить дисциплину за такой короткий промежуток просто невозможно, а изучение всех предметов в старших классах – это нерациональная трата времени.
Кроме того, детям готовят еще одну инновацию – добавление интегрированных предметов, таких как «История», «Литература», «Математика» и другие. В МОН добавили, что таким образом ученики смогут получить базовое представление об общей картине мира, но не будут тратить лишнее время на то, что не понадобятся им в дальнейшем.
В школу дети смогут пойти в шесть или семь лет. Первый набор должен начаться уже 1 сентября 2018 года. Также после реформы образования школьные аттестаты будут котироваться и в Европе.
Еще реформа образования предусматривает добровольную сертификацию учителей, создание национального агентства обеспечения качества образования. Также должны появиться национальные центры профессиональных квалификаций и разработки национальной системы квалификаций.
Согласно проекту закона в Украине появятся несколько форм обучения. Первое это формальное, то есть официальное повышение уровня образования. Второе это неформальное: повышение уровня вне официальной системой повышения квалификации – тренинги, кружки и курсы. И последняя форма это информальное обучение, то есть самообразование.
Также МОН намерен установить минимальную зарплату для учителей на уровне трех минималок (около 10 тысяч гривен). Все педагоги в добровольном порядке могут один раз в пять лет проходить сертификацию на предмет их профессионализма. Те, кто пройдут сертификацию, будут получать ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада на срок действия сертификата.
Министр образования Лилия Гриневич оценила стоимость реформы образования до 2020 года в 87 миллиардов гривен.
«О стоимости закона трудно говорить. Эта стоимость распределена на 12 лет. Наибольшая сумма, дополнительно требуется, это за 12-й год обучения, но этот год будет по закону, в 2029-2030 годах. Также, например, там заложено повышение зарплаты учителей, которое распределяется на 5 лет. То есть эта общая сумма расписана на годы», – рассказала министр.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, образование, реформа
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