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Россия пытается создать условия для ухода миссии ОБСЕ из Украины - Порошенко

10.07.2017 19:28
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Российская Федерация создает такие условия, чтобы Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе покинула Украину.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко  во время брифинга после заседания комиссии Украина-НАТО с участием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве, - сообщает "РБК-Украина"
"Мы не воспринимаем попытки России, направленные на создание таких условий для наблюдательной миссии ОБСЕ, чтобы она оставила территорию Украины. Мы это не воспринимаем", - заявил П.Порошенко.

Источник: http://www.ostro.org 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, ОБСЕ, Порошенко
 
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