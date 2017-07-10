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Россия пытается создать условия для ухода миссии ОБСЕ из Украины - Порошенко
10.07.2017 19:28
Российская Федерация создает такие условия, чтобы Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе покинула Украину.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время брифинга после заседания комиссии Украина-НАТО с участием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве, - сообщает "РБК-Украина".
"Мы не воспринимаем попытки России, направленные на создание таких условий для наблюдательной миссии ОБСЕ, чтобы она оставила территорию Украины. Мы это не воспринимаем", - заявил П.Порошенко.
Источник: http://www.ostro.org
Теги: Украина, Россия, Донбасс, ОБСЕ, Порошенко
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