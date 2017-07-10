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Siemens пообіцяв засудити росіян
Скандал з доставкою на територію окупованого Криму турбін, виготовлених німецьким концерном Siemens, набуває обертів, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Ліга.нет».
Так, за словами речника концерну, принаймні дві з чотирьох турбін, виготовлених Siemens, дійсно були переправлені на окупований півострів – саме про це свідчать результати розслідування, проведеного німецьким підприємством. Тим не менш, Siemens продовжує наполягати на тому, що такі поставки відбулись проти його волі, адже за останні кілька місяців їх клієнт неодноразово надавав письмові гарантії того, що не стане використовувати турбіни на окупованому півострові. Відтак, німецький концерн погрожує росіянам порушенням кримінального провадження.
Крім того, Siemens наголосив, що компанія вжила юридичних заходів для того, щоб запобігти встановленню турбін власного виготовлення на Кримському півострові. Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що на окупований Кримський півострів було переправлено дві турбіни для електростанцій, виготовлених Siemens Gas Turbine Technologies – відповідна компанія базується у Санкт-Петербурзі та на 65% належить Siemens. Постачання на Кримський півострів таких технологій заборонене санкціями Європейського Союзу.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, суд, турбина
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