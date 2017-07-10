Синоптик: жара начнется уже завтра, но продлится всего несколько дней

10.07.2017 14:50

11 июля, во вторник, на большей территории Украины установится жаркая погода, однако высокая температура будет наблюдаться всего несколько дней.

Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написала Наталья Диденко. По словам синоптика, завтра дождливый циклон в Украине сменит жаркая погода, местами ожидается до 34 градусов тепла.



«В Одесской области, Винницкой, в Черновицкой области - до +32 +34 градусов. В восточной части Украины будет чуть ниже, +25 +28 градусов», отметила синоптик. Впрочем, Диденко добавила, что уже 13 июля температура начнет понижаться во многих регионах, в том числе и в Киеве. «Пока открываем плечи, руки, ноги, носы и щеки для солнца и прогреваемся заранее за ноябрь, декабрь и так далее. И не надо сразу тянуться к открытому солнцу, - головы защищаем и питаем организм водой», добавила синоптик.



Что касается погоды на сегодня, то дожди пройдут на западе, а также местами на севере Украины. Температура будет колебаться в районе 23-27 градусов.