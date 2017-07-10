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Со следующего года украинцев не пустят в Европу без нового документа. ВИДЕО

10.07.2017 09:25
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Со следующего года украинцев не пустят в Европу без нового документа. ВИДЕО

Начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий рассказал UBR.ua о том, что уже сейчас в ЕС не пускают украинцев с так называемыми «ламинированными» водительскими удостоверениями, которые не имеют срока действия.

Пока основной вид «проездного» в Европу — пластиковые права, которые наши автомобилисты называют «международными». Срок их действия — 30 лет.

Но уже с 1 января 2018 г. правила меняются: для выезда в ЕС нужны будут новые водительские удостоверения. Как произойдет переход на них, рассказал чиновник.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, Европа, права, водитель, документы, автомобиль
 
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