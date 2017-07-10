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Столтенберг: НАТО никогда не признает аннексию Крыма

10.07.2017 19:40
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Столтенберг: НАТО никогда не признает аннексию Крыма

Запад осуждает действия России и поддерживает политику санкций, подчеркнул генсек Альянса

Делегация НАТО прибыла в Украину, чтобы продемонстрировать свою солидарность и подчеркнуть поддержку суверенитету Украины и территориальной целостности. Об этом, выступая в Верховной Раде, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Впервые после окончания Второй мировой войны одна европейская страна аннексировала часть другой – и сделала это силой. Эта политика разрушила десятилетия прогресса. НАТО не признает и никогда не признает незаконную и нелегитимную аннексию Россией Крыма", – подчеркнул он.

Столтенберг отметил, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Украине с помощью поддержки боевиков на Донбассе, кибератак, дезинформации и присутствия российских военных в Украине.

"И Европа, и Северная Америка однозначно осуждают действия России, и мы поддерживаем политику экономических санкций. Россия должна вывести свои силы и военную технику с международно признанной территории Украины", – подытожил генсек НАТО.

Напомним, накануне во время визита в Киев госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон не снимет с России санкции, пока Москва не освободит оккупированные территории Украины.

 

Источник: http://www.segodnya.ua 




Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, НАТО, аннексия
 
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