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Тиллерсон рассказал, что будет с Донбассом после провального "Минска"
Американская сторона готова всецело поддержать Украину в Минском процессе, чтобы достичь более весомых результатов.Соответствующее заявление в ходе встречи с украинским президентом Петром Порошенко сделал госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Чтобы помочь в вопросах аннексированного Крыма и Донбасса, в США предложили назначить собственного специального представителя.
"Мы разочарованы отсутствием прогресса по Минским соглашениям. Именно поэтому мы назначили специального представителя для того, чтобы обратить на этот вопрос внимание", - добавил он.
Дипломат подчеркнул, что очень многое зависит от взаимодействия с "нормандской четверкой", а также пообещал всячески содействовать украинской стороне в переговорах.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Минск, Минские договоренности
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