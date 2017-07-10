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Тиллерсон рассказал, что будет с Донбассом после провального "Минска"

10.07.2017 08:55
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Тиллерсон рассказал, что будет с Донбассом после провального "Минска"

Американская сторона готова всецело поддержать Украину в Минском процессе, чтобы достичь более весомых результатов.Соответствующее заявление в ходе встречи с украинским президентом Петром Порошенко сделал госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Чтобы помочь в вопросах аннексированного Крыма и Донбасса, в США предложили назначить собственного специального представителя.

"Мы разочарованы отсутствием прогресса по Минским соглашениям. Именно поэтому мы назначили специального представителя для того, чтобы обратить на этот вопрос внимание", - добавил он.

Дипломат подчеркнул, что очень многое зависит от взаимодействия с "нормандской четверкой", а также пообещал всячески содействовать украинской стороне в переговорах.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, Минск, Минские договоренности
 
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