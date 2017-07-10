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Украинцам приготовили новую налоговую «удавку»
Сколько украинцам придется заплатить налогов за «лишние» квадратные метры
Согласно изменениям в Налоговый кодекс Украины, в этом году размер налога на недвижимость составлял 1,5% от минималки.
Однако, уже со следующего года, в связи с увеличением минималки, вырастет и размер налога.
Напомним, налогообложению подлежат квартиры площадью от 60 «квадратов» и дома от 120 квадратных метров. За каждый «лишний» квадратный метр украинцам стоит готовить от 0 до 20,67 гривен. Так, например, если в собственности есть квартира в 100 кв.м, то владелец должен заплатить 551,2 гривен.
Отметим, что в список объектов недвижимости, которая подлежит налогообложению, внесли также и гаражи, сараи, любые достройки. Ставку налога для нежилой площади определяют в местных администрациях и устанавливают в пределах 0-1,5%. Как показывает практика, в селах практически не платят за нежилые помещения.
Что касается жилья, то если в собственности есть только часть квартиры или дома, платить неоходимо только за эту часть. Однако если в документах права собственности числится два владельца и при этом не указано, какая именно часть принадлежит каждому из них, то внести оплату придется одному из собственников за всю площадь.
Чиновники также не устают напоминать о том, что за неуплату налогов граждан могут привлечь к уголовной ответственности, или даже отобрать часть имущества в счет долга.
Как уже сообщала Politeka, Верховная Рада в первом чтении приняла закон «О жилищно-коммунальных услугах», документ ждет второго чтения и голосования за основу. Новая редакция закона описывает требования и права ОСМД, потребителей и поставщиков услуг.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Znaj.ua
Теги: Украина, Донбасс, налоги
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