- В Луганске прогремели два взрыва10:55
- После реформы пенсии украинцам будут пересчитывать по формуле каждый год: как это будет работать10:45
- На саммите G20 обсудили ситуацию на востоке Украины10:30
- Число провокаций в зоне АТО растет: позиции ВСУ попали под минометный обстрел10:20
- Богатый урожай: как сильно подорожает хлеб09:48
- Чем травят на популярных курортах Херсонщины09:35
- Со следующего года украинцев не пустят в Европу без нового документа. ВИДЕО09:25
- Тиллерсон рассказал, что будет с Донбассом после провального "Минска"08:55
- Медреформа в действии: ровенских медиков пересадили на велосипеды08:35
- Тука рассказал о беспрецедентом успехе Украины07:08
В Луганске прогремели два взрыва
Наблюдатели ОБСЕ подтвердили информацию о том, что в оккупированном Луганске произошли два взрыва.
Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, наблюдатели ОБСЕ сами слышали взрывы – первый прогремел примерно в двухстах метрах от местоположения миссии, и наблюдатели отмечают, что он произошел возле здания №10а, расположенного на проспекте Героев ВОВ. Это здание боевики «ЛНР» давно используют в качестве своей штаб-квартиры. «Позже наблюдатели увидели, что место взрыва на ул. 3-й Донецкой, 1/2, было огорожено вооруженными членами "ЛНР" в форме полицейского типа, вследствие чего им не удалось ничего зафиксировать», заявили в ОБСЕ.
Затем наблюдатели услышали, как прогремел еще один взрыв – в 150 метрах от того места, где произошел первый взрыв. Напомним, что один человек погиб, несколько жителей Луганска получили ранения. Взрывы произошли во время саммита «Большой двадцатки», который проходил в немецком Гамбурге.
Теги: Украина, Донбасс, Луганск, взрыв, ОБСЕ, ЛНР
- ОБСЕ подпустили к месту взрыва, но Плотницкого показать отказались
- В Украине отсутствует легитимная Конституция
- Выборы в Украине соответствовали демократическим стандартам - ОБСЕ
- Накажут за всё: Генпрокуратура припомнила Януковичу год его избрания
- Два луганских шествия: страсти вокруг Ляшко и буддистов (2 ВИДЕО)
- В Славянск прибыли наблюдатели ОБСЕ (ВИДЕО)
- В Луганске прогремели два взрыва10:55
- Захваченный в плен на Донбассе россиянин раскрыл схему "гибридной войны"10:50
- Число провокаций в зоне АТО растет: позиции ВСУ попали под минометный обстрел10:20
- Жители юго-востока одинаково винят в войне и Россию, и правительство Украины - опрос23:03
- Мариупольцам придется запастись водой - в одном из районов отключат водоснабжение21:27
- У Покровську маленький хлопчик отруївся засобом проти комах21:01
- Сутки на Донбассе: террористы ведут огонь по позициям ВСУ, есть раненые19:46
- Под Мариуполем легковушка влетела в дерево: водитель в больнице, пассажир - погиб19:04
- Європарламентарі побачили, як Маріуполь захищають з моря18:07
- Зону АТО посетили европарламентарии15:02
- В Луганске прогремели два взрыва10:55
- Захваченный в плен на Донбассе россиянин раскрыл схему "гибридной войны"10:50
- После реформы пенсии украинцам будут пересчитывать по формуле каждый год: как это будет работать10:45
- На саммите G20 обсудили ситуацию на востоке Украины10:30
- Число провокаций в зоне АТО растет: позиции ВСУ попали под минометный обстрел10:20
- В России указали на признаки подготовки Запада к уходу Путина10:15
- GOOGLE БУДЕТ СОЗДАВАТЬ НОВОСТИ С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА10:10
- Железнодорожный вокзал в Киеве оборудовали бесплатным Wi-Fi10:00
- Богатый урожай: как сильно подорожает хлеб09:48
- Чем травят на популярных курортах Херсонщины09:35
- 10 психологических причин лишнего веса09:15
- Каждому свое: диета для каждого знака зодиака. Вселенная поможет вернуть былые формы!08:45
- Как произвести хорошее впечатление при знакомстве? 7 советов08:10
- Почему нельзя мыть посуду в гостях07:53
- Три небезпечні і маловідомі фобії07:25
- Как приучить себя пить больше воды? Есть немало способов!09:48
- Чому вершкове масло обов'язкове у раціоні?09:12
- «Аевит» творит чудеса с кожей! Действенное средство за копейки08:44
- Чим небезпечна залежність від кави?08:20
- Як усунути неприємний запах з холодильника?07:25
- Наступление: Донецк захлестнула дикая паника
- Эксперты указали на тревожный знак во время встречи Путина и Трампа
- В ДНР решили судьбу «Донбасс Арены»
- Метеорологи прогнозируют резкое изменение климата в Украине и других странах
- Это только начало: обнародована дата бунта под Радой
- Ученые рассказали, что взрыв метеорита на Луне был виден с Земли
- Почему планы Кремля по Украине обречены на провал (видео)
- В Украине запретили реализацию лекарства для сердечников
- Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна: что нельзя делать
- Под Мариуполем оккупанты разбирают домики азовстальского дачного поселка "Дончанка"