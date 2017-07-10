- В одесский порт зашли корабли НАТО.11:40
- Раскрыт коварный план Кремля касательно Крыма11:15
- В Луганске прогремели два взрыва10:55
- После реформы пенсии украинцам будут пересчитывать по формуле каждый год: как это будет работать10:45
- На саммите G20 обсудили ситуацию на востоке Украины10:30
- Число провокаций в зоне АТО растет: позиции ВСУ попали под минометный обстрел10:20
- Богатый урожай: как сильно подорожает хлеб09:48
- Чем травят на популярных курортах Херсонщины09:35
- Со следующего года украинцев не пустят в Европу без нового документа. ВИДЕО09:25
- Тиллерсон рассказал, что будет с Донбассом после провального "Минска"08:55
В одесский порт зашли корабли НАТО.
Для проведения украинско-американских учений Си Бриз-2017 в Одессу прибыли корабли НАТО, передает Думская.
Отмечается, что утром 9 июля в одесский порт зашли три турецких судна: корабль F241 Turgutreis, подводная лодка и большой десантный корабль NL 214. Ранее в Практическую гавань зашел румынский корвет Контр-адмирал Хория Мачеллариу, передает Корреспондент.
Ранее сообщалось, что 8 июля в одесском аэропорту приземлились два самолета стран НАТО.
Напомним, украинско-американские учения Си Бриз-2017 стартуют 10 июля и продолжатся до 23 июля. Они пройдут в северо-западной части Черного моря, в Одесской и Николаевской областях.
Командование ВМС Украины сообщило, что в этом году учения пройдут по новой методике и под руководством штаба командования, разработанного по стандартам НАТО.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Одесса, НАТО, корабли
- Истребитель НАТО под управлением дезертира испугал одесситов (ФОТО + ВИДЕО)
- НАТО перенимает опыт Украины в противодействии гибридным угрозам
- Молодой охранник сжёг ненавистный аттракцион
- В Одессе обнаружен обгоревший труп: шокирующие подробности (ВИДЕО)
- Тука рассказал о беспрецедентом успехе Украины
- В "ДНР" заявили, что не пустят Украину в НАТО
- В Луганске прогремели два взрыва10:55
- Захваченный в плен на Донбассе россиянин раскрыл схему "гибридной войны"10:50
- Число провокаций в зоне АТО растет: позиции ВСУ попали под минометный обстрел10:20
- Жители юго-востока одинаково винят в войне и Россию, и правительство Украины - опрос23:03
- Мариупольцам придется запастись водой - в одном из районов отключат водоснабжение21:27
- У Покровську маленький хлопчик отруївся засобом проти комах21:01
- Сутки на Донбассе: террористы ведут огонь по позициям ВСУ, есть раненые19:46
- Под Мариуполем легковушка влетела в дерево: водитель в больнице, пассажир - погиб19:04
- Європарламентарі побачили, як Маріуполь захищають з моря18:07
- Зону АТО посетили европарламентарии15:02
- В одесский порт зашли корабли НАТО.11:40
- Трамп отреагировал на слова Путина о невмешательстве в американские выборы11:30
- Раскрыт коварный план Кремля касательно Крыма11:15
- В Китае наводнения унесли жизни более 80 человек11:00
- В Луганске прогремели два взрыва10:55
- Захваченный в плен на Донбассе россиянин раскрыл схему "гибридной войны"10:50
- После реформы пенсии украинцам будут пересчитывать по формуле каждый год: как это будет работать10:45
- На саммите G20 обсудили ситуацию на востоке Украины10:30
- Число провокаций в зоне АТО растет: позиции ВСУ попали под минометный обстрел10:20
- В России указали на признаки подготовки Запада к уходу Путина10:15
- 10 психологических причин лишнего веса09:15
- Каждому свое: диета для каждого знака зодиака. Вселенная поможет вернуть былые формы!08:45
- Как произвести хорошее впечатление при знакомстве? 7 советов08:10
- Почему нельзя мыть посуду в гостях07:53
- Три небезпечні і маловідомі фобії07:25
- Как приучить себя пить больше воды? Есть немало способов!09:48
- Чому вершкове масло обов'язкове у раціоні?09:12
- «Аевит» творит чудеса с кожей! Действенное средство за копейки08:44
- Чим небезпечна залежність від кави?08:20
- Як усунути неприємний запах з холодильника?07:25
- Наступление: Донецк захлестнула дикая паника
- Эксперты указали на тревожный знак во время встречи Путина и Трампа
- В ДНР решили судьбу «Донбасс Арены»
- Метеорологи прогнозируют резкое изменение климата в Украине и других странах
- Это только начало: обнародована дата бунта под Радой
- Ученые рассказали, что взрыв метеорита на Луне был виден с Земли
- Почему планы Кремля по Украине обречены на провал (видео)
- В Украине запретили реализацию лекарства для сердечников
- Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна: что нельзя делать
- Под Мариуполем оккупанты разбирают домики азовстальского дачного поселка "Дончанка"