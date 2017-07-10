В одесский порт зашли корабли НАТО.

10.07.2017 11:40

Для проведения украинско-американских учений Си Бриз-2017 в Одессу прибыли корабли НАТО, передает Думская.

Отмечается, что утром 9 июля в одесский порт зашли три турецких судна: корабль F241 Turgutreis, подводная лодка и большой десантный корабль NL 214. Ранее в Практическую гавань зашел румынский корвет Контр-адмирал Хория Мачеллариу, передает Корреспондент.

Ранее сообщалось, что 8 июля в одесском аэропорту приземлились два самолета стран НАТО.

Напомним, украинско-американские учения Си Бриз-2017 стартуют 10 июля и продолжатся до 23 июля. Они пройдут в северо-западной части Черного моря, в Одесской и Николаевской областях.

Командование ВМС Украины сообщило, что в этом году учения пройдут по новой методике и под руководством штаба командования, разработанного по стандартам НАТО.

Источник: http://from-ua.com