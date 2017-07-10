В СНБО решили не останавливаться на запрете соцсетей

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Украина готовит новую порцию санкций против России
В ходе брифинга секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что Совет поручил Кабмину, СБУ и Нацбанку в ближайшее время внести предложения по расширению санкционного списка.
Он также пояснил, что такое решение было принято из-за расширения санкций США и Евросоюзом. «Как только инициаторы введения санкций внесут соответствующие предложения, СНБО их утвердит», — добавил Турчинов.
Напомним, ранее президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и компания «Яндекс».
Сегодня же на заседании СНБО стало известно, что для граждан России, которые планируют въехать в Украину, со следующего года вводится механизм предварительной регистрации. Более того, Украина планирует ввести биометрический контроль для иностранцев, которые пересекают государственную границу.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, запрет, социальная сеть, СНБО, санкции
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- В СНБО решили не останавливаться на запрете соцсетей21:48
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