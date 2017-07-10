В СНБО решили не останавливаться на запрете соцсетей

10.07.2017 21:48

Украина готовит новую порцию санкций против России

В ходе брифинга секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что Совет поручил Кабмину, СБУ и Нацбанку в ближайшее время внести предложения по расширению санкционного списка.

Он также пояснил, что такое решение было принято из-за расширения санкций США и Евросоюзом. «Как только инициаторы введения санкций внесут соответствующие предложения, СНБО их утвердит», — добавил Турчинов.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и компания «Яндекс».

Сегодня же на заседании СНБО стало известно, что для граждан России, которые планируют въехать в Украину, со следующего года вводится механизм предварительной регистрации. Более того, Украина планирует ввести биометрический контроль для иностранцев, которые пересекают государственную границу.

Источник: Politeka