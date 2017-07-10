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В США назвали лучший способ, как Украине противостоять РФ
Для эффективного противодействия российской агрессии Украину следует существенно усилить. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает "Обозреватель" со ссылкой на "Голос Америки".
"Лучший способ противостоять нападениям на Украину и российской пропаганде – это усиление Украины. Есть очень много вещей, которые надо сделать в этом направлении. Правительство тяжело работает над этим, и это должно продолжаться", – отметил Волкер.
Также он отметил, что Украина должна стать процветающей страной, чтоб люди с восточных регионов сами к ней тянулись.
"Чтобы она была привлекательна для восточных регионов, и чтобы на нее не смогла повлиять российская дезинформация", – резюмировал Волкер.
Напомним, 7 июля спецпредставителем США в Украине был назначен бывший посол США в НАТО Курт Волкер, который будет координировать усилия Госдепартамента США по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, агрессия, противостояние
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