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Бандит и сторонник "ру**кой весны" Захтей "Зая" после душевных бесед с ФСБ во всем признался: он таки украинский диверсант, бандеровец и правосек
Теперь с нетерпением ждем его "признаний" в том, как он вместе с настоящими украинскими политзаключенными планировал диверсии и теракты на полуострове. Антиукраинский активист Андрей Захтей, пойманный российскими спецслужбами и объявленный ими же "крымским диверсантом", якобы признал свою вину и даже отказался от адвокатов, передает "Диалог.UA" со ссылкой на издание "Медиазона".
Появилась информация, что судимый бандит Захтей по кличке Зая, сейчас активно изображающий проукраински настроенного "диверсанта", заключил досудебное соглашение со следствием. Ранее Захтей отказался от адвокатов Александра Попкова, Алексея Ладина и Ильнура Шарапова, с которыми у него было заключено соглашение.
Напомним, Андрей Захтей был задержан в ночь с 6 на 7 августа 2016 года в районе села Суворово в Крыму. По версии ФСБ, он должен был встречать диверсионную группу Главного управления разведки Украины, готовившую взрывы на полуострове. Вместе с тем известно, что Захтей в прошлом был судим, постоянно скрывался от украинского правосудия, а во время так называемой "русской весны" в Крыму участвовал в антиукраинских акциях, а затем поддерживал российскую агрессию на востоке Украины. После незаконного "присоединения" Крыма переехал в Евпаторию. Вследствие этого версия ФСБ о том, что Захтей сотрудничал с украинской разведкой, выглядит смешно и нелепо.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, ФСБ, бандит, диверсант, ГРУ
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