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Кого заберут на фронт в случае полномасштабной войны в Украине
Командир одной из воинских частей ВСУ заявил о том, что в случае полномасштабной войны в Украине первыми на фронт призовут тех военных, которые уже воевали на Донбассе, причем это коснется бойцов из всех волн мобилизации в стране. Как информирует replyua.net, об этом военный рассказал в комментарии Апострофу.
По его словам, в резерве первой очереди сейчас находятся граждане Украины, которых призывали воевать во время всех волн мобилизации, позже, в случае войны, к этим бойцам добавятся и срочники, проходившие службу уже после начала боевых действий на востоке страны.
«Это обязательная процедура: все, кто был призван по мобилизации и принимал участие в военной операции на Донбассе, после увольнения автоматически включаются в оперативный резерв первой очереди», заявил военный.
Также он отметил, что в резерв второй очереди будут включены те, кто служил по контракту, а также проходившие срочную службу до начала боевых действий на востоке, то есть до 2014 года. Напомним, что Александр Кузьмук, бывший министр обороны, ранее заявил, что российские войска продолжают наращивать мощь, поэтому он не исключает полномасштабного вторжения в Украину.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, призыв, бойцы, ВСУ, фронт
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