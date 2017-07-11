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Летчики-истребители ВСУ на Су-27 покажут фигуры высшего пилотажа на "The Royal International Air Tattoo - 2017"
Летчики Воздушных сил Вооруженных Сил Украины на серийных боевых истребителях Су-27 примут участие в международном авиационном показе "The Royal International Air Tattoo - 2017", который пройдет в Фейфорде (Великобритания) в середине июля текущего года.
Как сообщается во вторник на сайте Министерства обороны Украины, на международном авиапоказе Украину будут представлять серийные Су-27, а не специально подготовленные и переоборудованные для авиационных показов машины.
"Украинские военные летчики в этом году увеличили количество фигур высшего пилотажа и добавили новые элементы в комплекс, который выполняется на малых и предельно малых высотах", - говорится в информации.
В частности, уточнили в Минобороны, в программу включены петля Нестерова, "Колокол", боевые развороты с поворотом во внутреннюю сторону, боевые развороты с "бочкой", перевернутый полет, имитация захода на посадку с шасси, проходы на малой и большой скоростях. Демонстрационная программа украинских армейских авиаторов для этого показа в зависимости от метеорологических условий отработана в четырех вариантах.
Международный авиационный показ "The Royal International Air Tattoo – 2017" пройдет в Фейфорде (Великобритания) в течение трех дней - с 14 по 16 июля текущего года.
Теги: Украина, Донбасс, Великобритания, Су-27, авиашоу, ВСУ, Минобороны
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