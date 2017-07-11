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Под зданием Рады начались столкновения

11.07.2017 19:06
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Под зданием Рады начались столкновения

В Киеве под зданием Верховной Рады Украины начались столкновения между митингующими, передает "РБК-Украина".

В митингах под Верховной Радой участвуют представители ВО "Свобода", "Руха новых сил" Михаила Саакашвили.

Кроме того, ожидается подход колонны "Национального корпуса". Отмечается, что акция "Нацкорпуса" изначально планировалась на четверг. Однако она была перенесена на сегодня.

"Акция началась внезапно, потому что беспокоимся, что голосование может быть провалено сегодня", - пояснили представители партии.

Отметим, в эти минуты Рада рассматривает представления ГПУ на снятие неприкосновенности с 5 нардепов. Одного Евгения Дейдея лишать "иммунитета" парламентарии уже отказались - "за" были 192 депутата из 226 необходимых.



Теги: Донбасс, Киев, неприкосновенность, Верховная Рада, депутаты, столкновения, Саакашвили
 
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