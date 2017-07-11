- Получить российское гражданство украинцам станет проще20:46
- Медведчук: Из-за "Турецкого потока" позиции Украины сильно пошатнутся19:56
- Бандит и сторонник "ру**кой весны" Захтей "Зая" после душевных бесед с ФСБ во всем признался: он таки украинский диверсант, бандеровец и правосек19:30
- Под зданием Рады начались столкновения19:06
- Возле Станицы Луганской ОБСЕ заметила грузовики боевиков с оружием18:17
- Военный эксперт рассказал, как в оккупированном Луганске ждут прихода ВСУ. ВИДЕО17:29
- России дали слишком много времени для прекращения войны на Донбассе - Путин не будет выполнять "Минск", пока не заплатит высокую цену17:09
- Летчики-истребители ВСУ на Су-27 покажут фигуры высшего пилотажа на "The Royal International Air Tattoo - 2017"16:48
- "Придет сын - забудем все эти неурядицы и будем смеяться!” - циничное заявление матери пленного боевика "ДНР"16:12
- Украинцам рассказали, чем кормят солдат НАТО15:50
Получить российское гражданство украинцам станет проще
В России намерны принципиально упростить для граждан Украины получение российского гражданства. Тем, к то предоставит МВД РФ заявление об отказе от гражданства своей страны, позволят получить российский паспорт в ускоренном порядке. В МВД говорят, что эта мера поможет миллиону украинцев, живущих в России, сообщает "Вести" со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник одобрил для принятия во втором чтении поправки, вводящие дополнительные льготы для граждан Украины, которые хотят получить российское гражданство в упрощенном порядке. При обычном порядке у заявителя должен быть вид на жительство в России, а прожить в стране он должен не менее пяти лет.
Получение документа, подтверждающего отказ от предыдущего гражданства, стало проблемой для живущих в России украинских граждан, сообщили на заседании комитета депутаты и чиновники.
По их словам, сейчас граждане Украины сталкиваются с тем, что украинские органы власти не выдают им справки, подтверждающие обращение о выходе из гражданства.
Согласно поправкам, украинцам теперь не нужно будет ждать ответа от органов власти на родине, достаточно написать в России заявление об отказе от гражданства, нотариально заверить его и предоставить в МВД.
Граждан других стран новый порядок не коснется.
Ранее в России предложили разрешить публичный отказ от украинского гражданства.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, гражданство
- Полиция Москвы отпустила задержанного журналиста Цимбалюка
- В Крыму отмечается активность войск РФ
- Какую тактику Россия использует на Донбассе
- На Донбасс из России перебросили подразделения снайперов
- Провал сепаратизма в оккупированном Донбассе: боевики признали большие проблемы с "личным составом" и решили сделать из пенсионеров пушечное мясо
- В российском Минюсте рассказали, при каких условиях вернут Украине политзаключенных
- В оккупированном Луганске очередная громкая отставка: Плотницкий неожиданно уволил ставленницу экс-"регионала" Ефремова Валентину Ткаченко и тут же назначил на ее место своего человека18:42
- Возле Станицы Луганской ОБСЕ заметила грузовики боевиков с оружием18:17
- Военный эксперт рассказал, как в оккупированном Луганске ждут прихода ВСУ. ВИДЕО17:29
- России дали слишком много времени для прекращения войны на Донбассе - Путин не будет выполнять "Минск", пока не заплатит высокую цену17:09
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 11 ИЮЛЯ16:29
- "Придет сын - забудем все эти неурядицы и будем смеяться!” - циничное заявление матери пленного боевика "ДНР"16:12
- Злые. Наверное, в "Швейцарии" их совсем не кормят, и там все плохо: как пенсионеры "ЛНР" брали штурмом банк в мирной Станице Луганской15:31
- Самые горячие точки Донбасса 11 июля: интерактивная карта боев и обстрелов15:09
- "Сил больше нет! Жители оккупированного Донбасса рассказали о новых проблемах с "пенсиями" и "пособиями" "ДНР"14:51
- Российским военным на Донбассе принудительно выдают паспорта «ДНР» - ГУР14:29
- Получить российское гражданство украинцам станет проще20:46
- "Вычистят и это. Сдохнет и этот", - журналист и аналитик Слава Рабинович рассказал, что ждет Путина и Россию20:19
- Медведчук: Из-за "Турецкого потока" позиции Украины сильно пошатнутся19:56
- Бандит и сторонник "ру**кой весны" Захтей "Зая" после душевных бесед с ФСБ во всем признался: он таки украинский диверсант, бандеровец и правосек19:30
- Под зданием Рады начались столкновения19:06
- В оккупированном Луганске очередная громкая отставка: Плотницкий неожиданно уволил ставленницу экс-"регионала" Ефремова Валентину Ткаченко и тут же назначил на ее место своего человека18:42
- Возле Станицы Луганской ОБСЕ заметила грузовики боевиков с оружием18:17
- Черные пояса и отточенные приемы самозащиты не спасли российских каратистов от ограбления в Грузии17:51
- Военный эксперт рассказал, как в оккупированном Луганске ждут прихода ВСУ. ВИДЕО17:29
- России дали слишком много времени для прекращения войны на Донбассе - Путин не будет выполнять "Минск", пока не заплатит высокую цену17:09
- Путина будут судить посмертно09:50
- Афонські старці зробили нове приголомшливе пророцтво про Україну06:58
- Найбільш шкідливі напої для серця13:43
- 10 психологических причин лишнего веса09:15
- Каждому свое: диета для каждого знака зодиака. Вселенная поможет вернуть былые формы!08:45
- Как произвести хорошее впечатление при знакомстве? 7 советов08:10
- Почему нельзя мыть посуду в гостях07:53
- Три небезпечні і маловідомі фобії07:25
- Как приучить себя пить больше воды? Есть немало способов!09:48
- Чому вершкове масло обов'язкове у раціоні?09:12
- Тиллерсон рассказал, что будет с Донбассом после провального "Минска"
- "Война близко! Путин назначил командование российской армии, воюющей на Донбассе", - Бутусов рассказал о тревожных сигналах, поступающих из Кремля
- Ученые рассказали, что взрыв метеорита на Луне был виден с Земли
- На ДНРовщине зреет бунт: Пусть Украина по телевизору увидит, до чего людей довели бандиты
- Украинцам приготовили новую налоговую «удавку»
- "Россия обманом выманила "Силача" из "ДНР" и бросила его в тюрьму"
- Порошенко назвал пять условий, которые должна выполнить Москва для урегулирования ситуации на Донбассе
- Во время "плотских утех" террористы псевдореспублики "ДНР" подорвались на минах
- России дали слишком много времени для прекращения войны на Донбассе - Путин не будет выполнять "Минск", пока не заплатит высокую цену
- В СНБО решили не останавливаться на запрете соцсетей