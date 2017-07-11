Получить российское гражданство украинцам станет проще

11.07.2017 20:46

В России намерны принципиально упростить для граждан Украины получение российского гражданства. Тем, к то предоставит МВД РФ заявление об отказе от гражданства своей страны, позволят получить российский паспорт в ускоренном порядке. В МВД говорят, что эта мера поможет миллиону украинцев, живущих в России, сообщает "Вести" со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник одобрил для принятия во втором чтении поправки, вводящие дополнительные льготы для граждан Украины, которые хотят получить российское гражданство в упрощенном порядке. При обычном порядке у заявителя должен быть вид на жительство в России, а прожить в стране он должен не менее пяти лет.

Получение документа, подтверждающего отказ от предыдущего гражданства, стало проблемой для живущих в России украинских граждан, сообщили на заседании комитета депутаты и чиновники.

По их словам, сейчас граждане Украины сталкиваются с тем, что украинские органы власти не выдают им справки, подтверждающие обращение о выходе из гражданства.

Согласно поправкам, украинцам теперь не нужно будет ждать ответа от органов власти на родине, достаточно написать в России заявление об отказе от гражданства, нотариально заверить его и предоставить в МВД.

Граждан других стран новый порядок не коснется.

Ранее в России предложили разрешить публичный отказ от украинского гражданства.