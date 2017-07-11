В непризнанной "ЛНР" приняли решение всех депутатов отправлять в казармы и на полигоны

11.07.2017 09:29

Так называемых "народных избранников" в обязательном порадке заставляют проходить военную подготовку. В Луганске приняли решение: всех "депутатов" фейкового парламента непризнанного псевдогосударства "ЛНР" теперь будут вызывать в обязательном порядке на военные учения, которые обещают провести "по всей строгости", сообщает "Диалог.UA".

Отмечается, что некоторая часть этих так называемых "депутатов" уже ранее участвовала в боевых действиях против украинских силовиков, в то время как для остальных это будет всего-лишь первая попытка "понюхать пороху". Чем объясняется это срочное решение во время "хлебного перемирия", пока неизвестно.