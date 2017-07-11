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В Украине построят новый завод по производству боеприпасов по стандартам НАТО
Значительная часть средств от перевыполнения бюджета будет направлена на усиление сектора обороны и безопасности, заявил президент Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны. Глава государства внес предложение о строительстве завода боеприпасов. «Мы договорились с представителями силовых ведомств, правительством и приняли решение о направлении значительной части перевыполнение бюджета на сектор обороны и безопасности. Для нас на сегодняшний день развитие Вооруженных Сил Украины, развитие других правоохранительных органов чрезвычайно важно. Уверен в том, что это сегодня соответствует тем приоритетам, которые мы имеем в обеспечении обороны нашего государства», - отметил Петр Порошенко, сообщает 62.ua с ссылкой на пресс-службу главы государства.
Как одно из направлений использования средств президент предложил наладить производство боеприпасов из отечественного сырья.
«Мною внесено предложение о строительстве завода боеприпасов. Внедрение новейших технологий в полном соответствии со стандартами НАТО обеспечит совместимость боеприпасов, выпускаемых по основным калибрам», - сказал он отметив, что на реализацию этой задачи запланировано выделить 1 млрд 400 млн гривен.
«Это даст возможность не просто складировать боеприпасы, а обеспечить изготовление боеприпасов уже из отечественного сырья. Мы, соответственно, должны восстановить те мощности, которые были в Украине до начала оккупации Российской Федерацией. Я ставлю эту позицию как один из первых приоритетов», - подчеркнул Глава государства.
По его словам, среди прочего 1 млрд 600 млн гривен будут направлены на закупку новейшего вооружения и военной техники. «В том числе будет налажено производство новой бронетехники, включая танки «Оплот», налажено производство новейших ракет и других позиций, которые позволят нам значительно улучшить и усилить возможности нашей обороны», - отметил Петр Порошенко.
Кроме того, Президент поставил задачу усилить системы радиоэлектронной борьбы, системы новейших модернизированных беспилотных летательных аппаратов, а часть финансирования направить на антиснайперские комплексы, ведь именно диверсионные группы на сегодняшний день создают серьезную опасность защитникам суверенитета и территориальной целостности Украины.
«Уверен в том, что эти средства должны быть выделены сейчас, потому что это значительно повышает эффективность действий подразделений, в том числе тех, кто находится на линии соприкосновения. Де-факто мы будем иметь возможность видеть, слышать и противодействовать российской агрессии», - резюмировал Глава государства.
Теги: Украина, Донбасс, НАТО, завод, боеприпасы, Порошенко
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