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Военный эксперт рассказал, как в оккупированном Луганске ждут прихода ВСУ. ВИДЕО
Военный эксперт Алексей Арестович заявил, что в прифронтовой зоне проведения АТО есть как пророссийские, так и проукраинские настроения. Об этом он сообщил в интервью "Апострофу".
"По моим прикидкам – я очень много времени провел в прифронтовой зоне, я видел людей – 15-20% остро не любят нас", - сказал он, добавив, что данные показатели зависят от географического расположения: чем ближе к границе с РФ, тем сильнее пророссийские настроения.
Арестович поделился тем, что он услышал от местных жителей, пока несколько часов провел в очереди на пункте пропуска в Станице Луганской.
"[…] есть 15-20% сильно пророссийских, ненавидящих "укропов", 15-20% сильно за нас, они с той стороны пришли и при этом не стесняются говорить, что они за Украину, и есть масса, которой плевать: "Дайте пенсии, зарплаты и прекратите стрелять", - отметил эксперт.
Также он подчеркнул, что местные жители вместо "если ВСУ зайдут в Луганск" стали говорить "когда ВСУ зайдут в Луганск".
"Они не ставят на этом особый акцент, а говорят уже как о сбывшемся факте", - пояснил эксперт.
Одна местная учительница, говорит он, сказала, что так начали говорить два-три месяца назад даже приверженцы боевиков "ЛНР".
Теги: Украина, Донбасс, Луганск, Российская Федерация, ЛНР, АТО, ВСУ
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