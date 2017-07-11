Военный эксперт рассказал, как в оккупированном Луганске ждут прихода ВСУ. ВИДЕО

11.07.2017 17:29

Военный эксперт Алексей Арестович заявил, что в прифронтовой зоне проведения АТО есть как пророссийские, так и проукраинские настроения. Об этом он сообщил в интервью "Апострофу".

"По моим прикидкам – я очень много времени провел в прифронтовой зоне, я видел людей – 15-20% остро не любят нас", - сказал он, добавив, что данные показатели зависят от географического расположения: чем ближе к границе с РФ, тем сильнее пророссийские настроения.

Арестович поделился тем, что он услышал от местных жителей, пока несколько часов провел в очереди на пункте пропуска в Станице Луганской.

"[…] есть 15-20% сильно пророссийских, ненавидящих "укропов", 15-20% сильно за нас, они с той стороны пришли и при этом не стесняются говорить, что они за Украину, и есть масса, которой плевать: "Дайте пенсии, зарплаты и прекратите стрелять", - отметил эксперт.

Также он подчеркнул, что местные жители вместо "если ВСУ зайдут в Луганск" стали говорить "когда ВСУ зайдут в Луганск".

"Они не ставят на этом особый акцент, а говорят уже как о сбывшемся факте", - пояснил эксперт.

Одна местная учительница, говорит он, сказала, что так начали говорить два-три месяца назад даже приверженцы боевиков "ЛНР".