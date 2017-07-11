Вопрос нашего выживания и будущего: вступление в НАТО - единственная надежная защита для Украины от агрессии России. ВИДЕО

11.07.2017 13:09

Бывший дипломат Маркиян Лубкивский уверен в том, что Киеву необходимо держать курс на вступление в НАТО, ведь Украина не сможет противостоять России на Донбассе в одиночку. Получение статуса страны-члена Североатлантического Альянса даст гарантию на полную и серьезную защиту от агрессии Российской Федерации.

"Обстоятельства складываются таким образом, что Украина сегодня является жертвой агрессии со стороны РФ. С моей точки зрения, для нас членство в Североатлантическом Альянсе - вопрос нашего выживания и нашего будущего", - заявил он.

По словам экс-дипломата, не существует иной надежной защиты от агрессора, кроме членства в НАТО. "Украина сама в силу разных обстоятельств не способна противостоять такой мощной стране, как РФ. Поэтому зонтик НАТО должен быть раскрыт над Украиной, и это действительно сегодня должно быть приоритетным вопросом для украинской власти", - уверен Лубкивский.