Злые. Наверное, в "Швейцарии" их совсем не кормят, и там все плохо: как пенсионеры "ЛНР" брали штурмом банк в мирной Станице Луганской

11.07.2017 15:31

Пенсионеры оккупированного Луганска и подконтрольных боевикам городов проклинают Украину, говорят на лавочках о том, что ВСУ бомбит мирных граждан, но все равно едут к "проклятой хунте" за пенсиями, украинскими продуктами и лекарствами. Так, пенсионеры из "ЛНР "устроили настоящий апокалипсис у Ощадбанка в Станице Луганской, где многие снимают свои пенсии, сообщает "Диалог.UA".

Многие из луганчан были вооружены тележками и большими сумками, чтобы потом сразу отовариться в местных магазинах и на рынке, где продукты питания в три раза дешевле, чем в оккупированном Луганске.

В Facebook пару кадров выложил станичанин Владимир Сердюк. "Жители "молодой республики" (маленькой Швейцарии) к хунте за деньгами", - написал он. Толпы пенсионеров были замечены возле банкоматов в центре Станицы Луганской, рядом с ТЦ "Квадрат". При этом ими руководила некая дама, которая при виде камеры стала закрывать свое лицо.

"Зашел вовнутрь, пообщался с народом. Ох и злые же, ох и злые..,. капец. Видать, не кормят их там", - написал местный житель.