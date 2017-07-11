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Злые. Наверное, в "Швейцарии" их совсем не кормят, и там все плохо: как пенсионеры "ЛНР" брали штурмом банк в мирной Станице Луганской
Пенсионеры оккупированного Луганска и подконтрольных боевикам городов проклинают Украину, говорят на лавочках о том, что ВСУ бомбит мирных граждан, но все равно едут к "проклятой хунте" за пенсиями, украинскими продуктами и лекарствами. Так, пенсионеры из "ЛНР "устроили настоящий апокалипсис у Ощадбанка в Станице Луганской, где многие снимают свои пенсии, сообщает "Диалог.UA".
Многие из луганчан были вооружены тележками и большими сумками, чтобы потом сразу отовариться в местных магазинах и на рынке, где продукты питания в три раза дешевле, чем в оккупированном Луганске.
В Facebook пару кадров выложил станичанин Владимир Сердюк. "Жители "молодой республики" (маленькой Швейцарии) к хунте за деньгами", - написал он. Толпы пенсионеров были замечены возле банкоматов в центре Станицы Луганской, рядом с ТЦ "Квадрат". При этом ими руководила некая дама, которая при виде камеры стала закрывать свое лицо.
"Зашел вовнутрь, пообщался с народом. Ох и злые же, ох и злые..,. капец. Видать, не кормят их там", - написал местный житель.
Теги: Донбасс, Луганск, пенсионер, Ощадбанк, штурм, ЛНР, боевики, ВСУ, пенсии
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