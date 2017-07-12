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На одесском пляже неизвестные выстрелили в двухлетнюю девочку
ЧП случилось на одесском пляже «Ланжерон»: двухлетняя девочка получила ранения груди после того, как в нее стреляли неизвестные.
«В полицию поступило сообщение от врача областной клинической больницы о том, что к ним доставили двухлетнего ребенка с телесными повреждениями. Двадцатилетняя мать потерпевшей объяснила, что во время отдыха на территории зеленой зоны, возле пляжа, неустановленные лица стреляли по мишени и ранили ребенка, угодив девочке в грудную клетку», — сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке Нацполиции.
Ребенку была оказана необходимая медицинская помощь, сейчас здоровью девочки ничего не угрожает.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины, проводятся следственные действия. Работники полиции принимают меры по установлению личностей правонарушителей.
Теги: Донбасс, Одесса, ранение, выстрел, девочка
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