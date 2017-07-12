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Россия хочет обнулить кредиты крымчан в украинских банках - решение Кремля наглядно показывает полную его несостоятельность: блогер нашла позитив для Украины в этом решении
Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку позитивно проголосовал за обнуление денежных обязательств жителей оккупированного Крыма по украинским кредитам.
Во-первых, данное решение Кремля ясно показывает полную и окончательную его несостоятельность "залить Крым деньгами". А ведь это было самым главным пустым обещанием "белых сахибов", на которое повелись местные аборигены 3 года назад. Денег у Мордора не хватает уже на самое необходимое, и в этой ситуации он пытается порешать, по крайней мере, крымские денежные проблемы за чужой счет. Москва якобы "прощает" то, что ей никогда не принадлежало.
Во-вторых, понятно, что никакой из украинских банков с таким бредом никогда не согласится, и это поможет вызвать очередные иски против Российской Федерации в международные суды, которые представители банков в любом случае несомненно выигрывают.
И в-третьих, это просто замечательный "сюрприз" для кредиторов и инвесторов с Запада, которые и так очень сильно сократили свое присутствие на российском финансовом рынке, этот очередной, не побоюсь этого слова, мордорский долбо@бизм, который уже даже не пренебрегает, а порочит все законы цивилизованной банковской системы, даст им сил окончательно уйти из него прочь, подальше от мордорского "законотворчества".
Источник dialog.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, банк, кредит
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