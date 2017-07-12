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ТРИ СТРАНЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ ПУНКТА О ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ КИЕВА В СОВМЕСТНОМ ЗАЯВЛЕНИИ САММИТА УКРАИНА-ЕС
В совместном заявлении саммита Украина-ЕС Киев намерен зафиксировать пункт о европейской перспективе, пишут СМИ. Некоторые страны ЕС, однако, категорически против. Итоговый документ, который должен быть принят по итогам саммита Украина-ЕС, который пройдет в украинской столице в четверг, 13 июля, оказался под угрозой. Дело в том, что Киев настаивает, чтобы в текст совместного заявления включили пункт о признании со стороны ЕС европейских стремлений Украины. Против такой формулировки категорически выступают Нидерланды, их косвенно поддерживают Германия и Франция, сообщил DW источник в Еврокомиссии.
Совместное заявление — это традиционный, но не обязательный итоговый документ саммитов Украина-ЕС, которые проходят каждые полгода поочередно в Киеве и Брюсселе. Текст этого документа согласовывается между украинской и европейской сторонами, и только после этого выносится на подписание президентов Украины, Европейского Совета и Еврокомиссии.
В целом проект текста заявления нынешнего саммита охватывает все главные направления сотрудничества Украины с Евросоюзом и не вызывает возражений ни у одной из сторон. Кроме одного предложения в преамбуле документа. В нем говорится, что лидеры стран-членов ЕС признают европейские устремления Украины и приветствуют ее европейский выбор. Украинская сторона настаивает, чтобы это предложение было включено в текст именно в таком виде, сообщили DW в Еврокомиссии. Иначе, по информации источника, Киев откажется от принятия совместного заявления.
Как известно, к любым фиксированным упоминаниям об украинской европерспективе болезненно относятся Нидерланды, где после парламентских выборов продолжается процесс формирования правительства. Ведь история с ратификацией соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в нидерландском парламенте завершилась совсем недавно. И только после того, как Гааге в декабре прошлого года во время саммита лидеров ЕС удалось отвоевать специальное интерпретационную заявление. В этом документе отдельно подчеркивается, что Соглашение об ассоциации с Украиной не предоставляет ей статуса кандидата на вступление в Евросоюз, а также не создает обязательств предоставить такой статус Украине в будущем.
В других европейских столицах также считают, что заявления о возможном членстве Украины в ЕС на нынешнем этапе отношений пока что преждевременны. «Мы готовы это подтвердить и признать, но сейчас в этом нет никакого смысла. У Украины немало друзей в ЕС, и все они уверяют ее, что эти разговоры только раздражают европейских партнеров и не актуальны», — сказал в беседе с DW эстонский дипломат, который работает в Киеве. Эстония сейчас председательствует в ЕС.
Теги: Украина, Донбасс, Киев, саммит, Европейский союз, Еврокомиссия, евроинтеграция
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