В Запорожье 78-летняя старушка остановила вора с двумя миллионами

12.07.2017 15:22

В Запорожье 78-летняя старушка остановила вора с двумя миллионами"Джентльмен удачи" пытался ограбить бабушку, а та оказалась дамой не только состоятельной, но и с характером.

Мир грабителей это, конечно, огромная лотерея и авантюра. Помните, еще в легендарных "Джентльменах удачи" говорилось: "украл, выпил - в тюрьму…романтика!"

Испытать судьбу решил и запорожский 31-летний представитель мира криминала. Способ нашел модный и современный – мошенничество по телефону. Жертву выбрал на первый взгляд понаивнее - местную 78-летнюю пенсионерку. Женщине позвонили и огорошили, что ее сын в отделении полиции и теперь ему нужны деньги, иначе в ближайшие несколько лет придется носить передачки в места не столь отдаленные.

Сумму назвали вполне реальную - три тысячи гривен, обещали вскоре прислать за ними человека. Действительно, ближе к обеду "посыльный" позвонил в дверь. Пенсионерка впустила незнакомца, но сказала, мол, деньги-то есть, у сына в сейфе, вот только ключей нет. Вместо них женщина принесла гостю весь инструмент, который был в хозяйстве: дрель, парочку отверток, плоскогубцы. Дескать, открывай, если сможешь. Немного повозившись, парень одолел металлическую дверь и ахнул, увидев свою "добычу". Вместо нескольких тысяч гривен там оказался настоящий клад: 74 000 долларов, 4200 евро и 167 000 гривен. Все вместе - больше двух миллионов гривен. Когда незнакомец начал складывать пачки денег в целлофановый пакет, старушка подняла крик, на который сбежались соседи. Путь отступления для вора остался только один – чердак. Там мошенник надеялся пересидеть, а потом, как стемнеет, незаметно уйти. Но план дал сбой, поскольку глазастые жители дома рассказали приехавшим на вызов патрульным, где спрятался грабитель. Увидев полицейских, запорожский "джентльмен удачи" пытался бежать, по пути повредив голову о железную трубу внутридомовых коммуникаций.

Перебинтовав бедолаге голову, инспекторы изъяли пакет с награбленным и вызвали следственно-оперативную группу Вознесеновского отделения полиции.

- Получается, что злоумышленник нечаянно попал на такую огромную сумму. Надеялся-то всего на три тысячи, - говорят в пресс-службе Нацполиции Запорожской области. – Идет досудебное следствие, которое выяснит, были ли у грабителя сообщники.

Теперь парню грозит от 8 до 13 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Во всей этой истории должное нужно отдать смелой пенсионерке, которая сразу почувствовала неладное, но не побоялась иметь дело с грабителем. А ведь мускулистый грабитель мог с бабулей не церемониться – скрутить в два счета и уйти с деньгами.

Источник kp.ua