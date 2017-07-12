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Запрет российских соцсетей: сколько украинцев уже наказали

12.07.2017 08:06
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Запрет российских соцсетей: сколько украинцев уже наказали

Служба безопасности Украины начала открывать производства в отношении пользователей «ВКонтакте» и «Одноклассников»
Как сообщает пресс-служба ведомства, открыты 34 уголовных производства в течение января — июня 2017 года. Пользователей этих соцсетей обвиняют в распространении антиукраинской пропаганды.
«В течение января — июня 2017 СБУ в отношении владельцев и (или) администраторов сообществ в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», которые распространяли призывы к свержению конституционного строя и государственной власти в стране, проведение массовых беспорядков и других противоправных действий, зарегистрированы 34 уголовные производства», — говорится в сообщении СБУ.
Кроме того, 27 лицам объявили о подозрении и вынесли столько же обвинительных приговоров суда по признакам совершения преступлений: ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя либо захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации).



Теги: Донбасс, запрет, наказание, соцсети
 
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