Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

АДРЕСНУЮ ПОМОЩЬ ТЕПЕРЬ ПОЛУЧАТ БОЛЬШЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

13.07.2017 18:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
АДРЕСНУЮ ПОМОЩЬ ТЕПЕРЬ ПОЛУЧАТ БОЛЬШЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

В начале июля правительство своим постановлением изменило некоторые положения Порядка предоставления адресной помощи переселенцам, компенсирующей затраты на проживание. 

Так, сумму в размере прожиточного минимума для работающих 1312 гривень (с 1 декабря 1373 грн.) теперь выплатят не только взрослым, но и детям-инвалидам (переселенцам).

Кроме того, военнослужащие-переселенцы, участвующие в АТО. к заявлению на получение такой помощи должны приложить ксерокопию справки из воинской части. 

И еще одно изменение. Не откажут в денежной помощи семье, где есть военнослужащие-переселенцы, пребывающие непосредственно в зоне АТО, даже если у семьи этой есть жилье на подконтрольной территории.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, деньги, помощь, переселенцы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх