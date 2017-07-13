- Американцы проверяют, вмешивалась ли Украина в их выборы10:50
- Рада готовится экстренно принять диктаторский закон10:38
- Кто в Украине получает самые высокие пенсии и как изменится ситуация после реформы10:25
- Синоптик дала прогноз погоды на 13 июля10:15
- В КАКИЕ ГОРОДА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕКРАТИЛИ ПОДАЧУ ВОДЫ10:00
- Боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ: есть погибшие09:50
- Крымский скандал Siemens получил новый неприятный поврот09:40
- Цены до осени: о чем эксперты предупредили украинцев09:05
- Украинцы рискуют остаться без субсидий08:35
- Луценко зробив заяву з приводу справ проти Полякова та Розенблата08:26
Американцы проверяют, вмешивалась ли Украина в их выборы
Кандидат на пост директора Федерального бюро расследований Кристофер Рей пообещал выяснить, вмешивалась ли Украина в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщает Гордон со ссылкой на "Голос Америки".
12 июля в ходе сенатских слушаний по утверждению нового главы ФБР сенатор-республиканец Линдси Грэм попросил Рея дать оценку информации о вмешательстве Украины в ход избирательной кампании в 2016 году.
"Расследование издания Politico выявило, что американка украинского происхождения, которая консультировала национальный комитет Демократической партии, встречалась с высокопоставленными лицами посольства Украины в Вашингтоне с целью разоблачить связи сотрудника избирательного штаба Трампа Пола Манафорта с Россией, согласно сообщениям людей, непосредственно знакомых с ситуацией. Вам известно об этих обвинениях?" – спросил Грэм.
Рей ответил, что "с удовольствием займется этим", и добавил, что "для Украины было бы неправильно вмешиваться в наши выборы".
Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отвечая на обвинения о вмешательстве России в выборы США, заявила, что "если и есть какие-то доказательства заговора в ходе прошлых президентских выборов в США, то это – доказательства сговора между Демократической партией США и правительством Украины".
Посольство Украины в США опровергло подобные обвинения и заявило, что "никоим образом не координировало с Демократическим национальным комитетом никаких усилий для проведения исследований или каких-либо действий, направленных против кандидатов на выборах президента США или членов их команд".
В январе 2017 года на страницах издания Politico журналист Кеннет Фогель опубликовал статью "Попытки Украины саботировать Трампа навредили ей самой".
Фогель, ссылаясь на слова экс-сотрудника посольства Украины в США Андрея Телиженко, заявил, что посольство якобы тесно сотрудничало с Александрой Чалупой, американкой украинского происхождения, тесно связанной с Демократической партией, помогая ей собирать обличительные материалы в отношении Манафорта.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, США, Донбасс, выборы президента
- Мирослав Гай: "Я уже вижу, как руководство ОРДЛО объявит об историческом объединении республик с РФ и начнет пробивать "коридор дружбы"
- США и «нормандский формат»: появилась важная информация
- Как на Олимпиаде американский дуэт установил рекорд, а украинский - антирекорд (ФОТО)
- Журналисты уличили США в передаче Украине военного хлама
- "Хиллорша - тетка жесткая, расчетливая, прагматичная, Трамп - непредсказуем, и для Украины Трамп лучше" - журналист
- Обама "болеет" за Украину: "Одних слов недостаточно, мы готовим реальную помощь" (ВИДЕО)
- В КАКИЕ ГОРОДА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕКРАТИЛИ ПОДАЧУ ВОДЫ10:00
- Боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ: есть погибшие09:50
- В «Самопомичи» назвали единственный путь для сотрудничества с ОРДЛО07:15
- В «ЛНР» рассчитывают на серьезное подкрепление из России22:39
- В крупном столичном супермаркете нашли продукцию из оккупированного Донецка21:44
- На шахте «Иловайской» в «ДНР» горнякам не платят зарплату уже третий месяц21:19
- Специалисты из Германии провели энергомониторинг20:21
- «Министр связи ДНР» несмотря на указания российских кураторов пытается уничтожить связь МТС в «республике»19:48
- У Путина дали "зеленый свет" на вывоз угля из Донбасса в Россию: оккупанты уже нагло украли из Украины тонны антрацита на сумму в $13 млн19:21
- В Мариуполе открылся летний читальный зал18:39
- Американцы проверяют, вмешивалась ли Украина в их выборы10:50
- Рада готовится экстренно принять диктаторский закон10:38
- Кто в Украине получает самые высокие пенсии и как изменится ситуация после реформы10:25
- Синоптик дала прогноз погоды на 13 июля10:15
- В КАКИЕ ГОРОДА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕКРАТИЛИ ПОДАЧУ ВОДЫ10:00
- Боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ: есть погибшие09:50
- Крымский скандал Siemens получил новый неприятный поврот09:40
- Як доглядати за жирним волоссям влітку?09:28
- Цены до осени: о чем эксперты предупредили украинцев09:05
- Одесса готовится принять Суперкубок Украины по футболу09:00
- Як доглядати за жирним волоссям влітку?09:28
- Ученые назвали продукты, эффективно очищающие печень08:50
- Осторожно, спиннеры! Почему не стоит покупать ребенку эту модную игрушку07:49
- Какую рыбу есть, чтобы получить больше пользы, чем вреда07:25
- Море продолжает исцелять…17:12
- «Донбасс» - певец Донбасса16:47
- Толерантность или заигрывание с оккупантом? Журналисты — о «языке ненависти», АТО и ОРДЛО16:21
- Будьте осторожны! Банан может нести смерть. ВИДЕО08:38
- Путина будут судить посмертно09:50
- Афонські старці зробили нове приголомшливе пророцтво про Україну06:58
- "Война близко! Путин назначил командование российской армии, воюющей на Донбассе", - Бутусов рассказал о тревожных сигналах, поступающих из Кремля
- Тиллерсон рассказал, что будет с Донбассом после провального "Минска"
- У Кучмы рассказали, чем завершилась встреча по Донбассу со спецпосланником США Волкером
- "Сил больше нет! Жители оккупированного Донбасса рассказали о новых проблемах с "пенсиями" и "пособиями" "ДНР"
- Кому у жовтні не "осучаснять" пенсії
- На ДНРовщине зреет бунт: Пусть Украина по телевизору увидит, до чего людей довели бандиты
- "Россия обманом выманила "Силача" из "ДНР" и бросила его в тюрьму"
- “Зачем ты много рассказал? Тебе домой лучше не возвращаться, тв**ь...”, – боевики “Л/ДНР” открыто угрожают попавшему в плен “ихтамнету” Агееву
- Полное фиаско “рус****о мира” на Донбассе: экс-начальник штаба “минобороны ДНР” Хасанов подтвердил шокирующую коррупцию людей Захарченко. ВИДЕО
- "Придет сын - забудем все эти неурядицы и будем смеяться!” - циничное заявление матери пленного боевика "ДНР"